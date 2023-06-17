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Şampiyon Galatasaray'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaret! İşte hatıra fotoğrafı...

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Giriş: 17.06.2023 08:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu zirvede tamamlayarak 23'üncü şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray futbol takımının yöneticilerini, teknik heyetini ve futbolcularını kabul etti. Başkan Erdoğan ve heyettekiler, kabul sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.
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