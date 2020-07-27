Ronaldo’dan Türkiye’ye selam! Merih’in canlı yayını büyük ilgi çekti

İtalyan devi Juventus, Sampdoria’yı 2-0 mağlup ederek üst üste 9. şampiyonluğunu ilan etti. Sezon başında takıma dahil olan milli gururumuz Merih Demiral kazanılan şampiyonluğun ardından Arjantinli yıldız Paolo Dybala ve Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo’nun selamını Türkiye’ye iletti. Yıldız futbolcular Dybala ve Ronaldo'nun yer aldığı, Merih’in Instagram hesabı üzerinden paylaştığı canlı video büyük ilgi çekti.