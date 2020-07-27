27 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Ronaldo’dan Türkiye’ye selam! Merih’in canlı yayını büyük ilgi çekti

Ronaldo’dan Türkiye’ye selam! Merih’in canlı yayını büyük ilgi çekti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.07.2020 02:39
Güncelleme:27.07.2020 02:46
İtalyan devi Juventus, Sampdoria’yı 2-0 mağlup ederek üst üste 9. şampiyonluğunu ilan etti. Sezon başında takıma dahil olan milli gururumuz Merih Demiral kazanılan şampiyonluğun ardından Arjantinli yıldız Paolo Dybala ve Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo’nun selamını Türkiye’ye iletti. Yıldız futbolcular Dybala ve Ronaldo'nun yer aldığı, Merih’in Instagram hesabı üzerinden paylaştığı canlı video büyük ilgi çekti.
Ronaldo’dan Türkiye’ye selam! Merih’in canlı yayını büyük ilgi çekti
Ronaldo’dan Türkiye’ye selam! Merih’in canlı yayını büyük ilgi çekti
Karşıyaka - Turgutluspor karşılaşmasında saha karıştı!
Karşıyaka - Turgutluspor karşılaşmasında saha karıştı!
Başakşehirli futbolcular ölümden döndü! Korku dolu anlar
Başakşehirli futbolcular ölümden döndü! Korku dolu anlar
24 Erzincanspor 2-1 68 Aksaray Belediyespor | GOLÜ İZLE
24 Erzincanspor 2-1 68 Aksaray Belediyespor | GOLÜ İZLE
24 Erzincanspor 2-0 68 Aksaray Belediyespor | GOLÜ İZLE
24 Erzincanspor 2-0 68 Aksaray Belediyespor | GOLÜ İZLE
24 Erzincanspor 1-0 68 Aksaray Belediyespor | GOLÜ İZLE
24 Erzincanspor 1-0 68 Aksaray Belediyespor | GOLÜ İZLE
Caner Erkin'in menajerinden transfer açıklaması!
Caner Erkin'in menajerinden transfer açıklaması!
Volkan Demir: Galatasaray Kadro İstikrarını Koruyamadı / Sabah Sporu / 24.07.2020
Volkan Demir: "Galatasaray Kadro İstikrarını Koruyamadı" / Sabah Sporu / 24.07.2020
Volkan Demir: Galatasaray Kadro İstikrarını Koruyamadı / Sabah Sporu / 24.07.2020
Volkan Demir: "Galatasaray Kadro İstikrarını Koruyamadı" / Sabah Sporu / 24.07.2020
Fatih Terim, Mandzukic'i İstiyor / Sabah Sporu / 24.07.2020
Fatih Terim, Mandzukic'i İstiyor / Sabah Sporu / 24.07.2020
Hıncal Uluç: Hakemlik Bir Sanattır / Kale Arkası / 23.07.2020
Hıncal Uluç: "Hakemlik Bir Sanattır" / Kale Arkası / 23.07.2020
Yunus Emre Sel, Trabzonspor'daki Teknik Direktör Gelişmesini Açıkladı! / Gün Ortası / 23.07.2020
Yunus Emre Sel, Trabzonspor'daki Teknik Direktör Gelişmesini Açıkladı! / Gün Ortası / 23.07.2020
Daha Fazla Video Göster