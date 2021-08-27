Roma 3 - 0 Trabzonspor MAÇ ÖZETİ | Fırtına veda etti

Süper Lig'de ilk 2 hafta sonunda zirveye ortak olan Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi grupları öncesi son virajda Roma'nın konuğu oldu. 2-1'lik mağlubiyet sonrası İtalya deplasmanında sahaya çıkan temsilcimiz tehlikeli pozisyonlar yaratmasına rağmen Roma'nın 3 golüne engel olamadı ve sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrılarak Avrupa'ya veda etti. İşte Roma - Trabzonspor maçının özeti...