27 Ağustos 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Roma 3 - 0 Trabzonspor MAÇ ÖZETİ | Fırtına veda etti

Roma 3 - 0 Trabzonspor MAÇ ÖZETİ | Fırtına veda etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.08.2021 01:57
Süper Lig'de ilk 2 hafta sonunda zirveye ortak olan Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi grupları öncesi son virajda Roma'nın konuğu oldu. 2-1'lik mağlubiyet sonrası İtalya deplasmanında sahaya çıkan temsilcimiz tehlikeli pozisyonlar yaratmasına rağmen Roma'nın 3 golüne engel olamadı ve sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrılarak Avrupa'ya veda etti. İşte Roma - Trabzonspor maçının özeti...
Roma 3 - 0 Trabzonspor MAÇ ÖZETİ
Roma 3 - 0 Trabzonspor MAÇ ÖZETİ
GOL | Roma 3-0 Trabzonspor
GOL | Roma 3-0 Trabzonspor
GOL | Roma 2-0 Trabzonspor
GOL | Roma 2-0 Trabzonspor
GOL | Roma 1-0 Trabzonspor
GOL | Roma 1-0 Trabzonspor
Emre Mor Süper Lig’e geri döndü
Emre Mor Süper Lig'e geri döndü
Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde rakipleri belli oluyor
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi’nde rakipleri belli oluyor
Trabzonspor’un Roma planı belli oldu
Trabzonspor'un Roma planı belli oldu
Sacha Boey’den transfer itirafı: G.Saray’ı tercih ettim...
Sacha Boey'den transfer itirafı: G.Saray'ı tercih ettim...
Beşiktaş’ın yer alacağı torba belli oldu
Beşiktaş'ın yer alacağı torba belli oldu
N’Sakala yeşil sahalara dönecek mi?
N'Sakala yeşil sahalara dönecek mi?
Fenerbahçe golcü transferinde gaz bastı!
Fenerbahçe golcü transferinde gaz bastı!
Galatasaray’ın yeni transferi İstanbul’da!
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da!
Daha Fazla Video Göster