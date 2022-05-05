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Real Madrid'den tarihi geri dönüş! Real Madrid 3-1 Manchester City

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Giriş: 05.05.2022 09:41
Şampiyonlar Ligi'nde 2022 yılının en heyecan verici maçlarından biri oynandı. 4-3'lük maçın rövanşında Real Madrid evinde Manchester City'i ağırladı. Real Madrid 1-0 geride olduğu anlarda 2 dakikada attığı 2 golle maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda Benzema ile bir gol daha bulan Madrid finalde Liverpool'un rakibi oldu.
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