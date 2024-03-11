Real Madrid formasıyla ilk golünü atan Arda Güler: İnşallah daha da iyisi olacak

Real Madrid, LaLiga'nın 28. haftasında sahasında dün (10.03.2024) Celta Vigo'yu 4-0'lık skorla mağlup etti. Bu maçta sonradan oyuna dahil olan milli futbolcu Arda Güler, Madrid kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Konuya ilişkin duygularını dile getiren genç yetenek Arda Güler, "Çok güzel bir maçtı. Bende 4-0 kazandığımız için tüm takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Bende ilk golümü attığım için çok mutluyum. Bana destek olan kim varsa herkese teşekkür ederim. Çok zor bir sezon geçirdim. İnşallah bugünden sonrası daha da iyisi olacak." dedi.

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