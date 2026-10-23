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Yeni Hal Yasası Meclis'te! Tarladan sofraya fiyat zinciri değişiyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeni Hal Yasası Meclis'te! Tarladan sofraya fiyat zinciri değişiyor

Tarladan sofraya uzanan süreçte gıda fiyatlarını düşürmek ve aracı sayısını azaltmak amacıyla hazırlanan yeni Hal Yasası taslağı TBMM'ye sunuldu. Dört bakanlığın koordinasyonunda hazırlanan düzenlemeyle tarımsal kooperatiflerin sayısının iki katına çıkarılması, marketlerde üreticilere özel alanlar oluşturulması, soğuk hava zincirinin güçlendirilmesi ve dijital takiple kayıt dışılığın önlenmesi hedefleniyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında taslağın öne çıkan maddelerini anlattı.

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