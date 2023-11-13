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Rakibine sinirlenip güreşten çekilen Balaban seyirciyle tartıştı

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Giriş: 13.11.2023 12:12
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen yağlı güreşlerin finalinde, Mustafa Batu ile İsmail Balaban karşılaştı. Rakibine sinirlenen ve güreşten çekilen, ardından seyircilerle de tartışan Balaban, görüntüsünü çeken basın mensubuna ise görüntüleri sildirdi.
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