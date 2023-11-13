13 Kasım 2023, Pazartesi
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Rakibine sinirlenip güreşten çekilen Balaban seyirciyle tartıştı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen yağlı güreşlerin finalinde, Mustafa Batu ile İsmail Balaban karşılaştı. Rakibine sinirlenen ve güreşten çekilen, ardından seyircilerle de tartışan Balaban, görüntüsünü çeken basın mensubuna ise görüntüleri sildirdi.