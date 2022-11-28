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Potada dev derbi Fenerbahçe'nin! Galatasaray Nef 91-97 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU)

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Giriş: 28.11.2022 09:36
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Mücadeleyi 97-91 kazanan sarı-lacivertliler 7'de 7'de yaptı. İşte detaylar...
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