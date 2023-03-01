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"Omuz Omuza" kampanyasında Volkan Demirel ve Gökhan Zan depremi anlatırken boğazları düğümlendi

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Giriş: 01.03.2023 23:01
“Asrın felaketi” olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık 2 büyük deprem tüm Türkiye’yi birlik için kenetledi. Bu kapsamda futbol ailesi depremzedeler için "Omuz Omuza" kampanyası düzenledi. Bağışların depremzedeler için aktığı programda depremi yerinde yaşayan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve eski futbolcu Gökhan Zan dehşete düşüren anları boğazları düğümlenerek anlattılar.
Demirel anlatırken boğazları düğümlendi
Demirel anlatırken boğazları düğümlendi
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