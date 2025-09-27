Okan Buruk: “7’de 7 yaptık ama mutluluğunu yaşayamadım”

27 Eylül 2025, Cumartesi

Giriş: 27.09.2025 09:00
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetine rağmen oyunun son bölümündeki kötü futboldan dolayı 7’de 7 yapmanın sevincini yaşayamadığını söyledi. Buruk, rakibin son 20 dakikada çok net pozisyonlara girdiğini ve savunmada ciddi hatalar yaptıklarını dile getirdi. Takımın eksikler ve sakatlıklarla mücadele ettiğini belirten Buruk, Torreira’nın devre arasında yaşadığı rahatsızlıktan dolayı değişiklik yapmak zorunda kaldıklarını aktardı. Barış’ın yorulması sonrası Osimhen’i sahaya sürdüklerini ancak fiziksel olarak yüzde 100 hazır olmadığını vurguladı. Osimhen’in ağrılarına rağmen süre almasının, önümüzdeki maçlar için önemli olduğunu kaydetti. Buruk, bir yandan Liverpool karşılaşmasına hazırlandıklarını, bunun zorluk yarattığını ifade etti. Oyunun sonunu istedikleri gibi bitiremediklerini belirten deneyimli hoca, kaleci performansı ve rakibin bitiricilik sorunları sayesinde galip geldiklerini söyledi. “Kazandığımız için mutluyum ama bunun keyfini çıkaramıyorum” diyen Buruk, gözünü Liverpool maçına çevirdi.
