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Nicolas Anelka Ümraniyespor için Türkiye'de!

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Giriş: 25.01.2024 10:43
Futbolculuğu döneminde Fenerbahçe forması da giyen Nicolas Anelka, bu kez Ümraniyespor için Türkiye'ye geldi.
Nicolas Anelka Ümraniyespor için Türkiye’de!
Nicolas Anelka Ümraniyespor için Türkiye'de!
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