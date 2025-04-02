Mourinho’nun hareketine Buruk’tan sert tepki: Hiç hoş değil

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından Okan Buruk’tan A Spor'd çarpıcı açıklamalar geldi. Galibiyeti oyuncularına armağan eden Buruk, "Maça çok iyi başladık, bu zafer oyuncularımın emeğidir" dedi. Jose Mourinho'nun maç sonu yaptığı hareketle ilgili de konuşan Buruk, "Hakemleri tebrik etmeye gittim, o da geldi ve arkamdan burnumu sıktı. Hiç hoş ve şık bir hareket değildi" ifadelerini kullandı.

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