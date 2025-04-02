03 Nisan 2025, Perşembe
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Mourinho’nun hareketine Buruk’tan sert tepki: Hiç hoş değil
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından Okan Buruk’tan A Spor'd çarpıcı açıklamalar geldi. Galibiyeti oyuncularına armağan eden Buruk, "Maça çok iyi başladık, bu zafer oyuncularımın emeğidir" dedi. Jose Mourinho'nun maç sonu yaptığı hareketle ilgili de konuşan Buruk, "Hakemleri tebrik etmeye gittim, o da geldi ve arkamdan burnumu sıktı. Hiç hoş ve şık bir hareket değildi" ifadelerini kullandı.