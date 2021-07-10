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Mostafa Mohamed'in hemşehrisi geliyor! G.Saray Mohamed Sherif'in peşinde

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Giriş: 10.07.2021 10:07
Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi... Geçtiğimiz sezon devre arasında Zamalek'ten transfer ettiği Mostafa Mohamed'ten çok iyi verim alan Galatasaray'ın Mısır futboluna ilgisi sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın El Ahly formasını giyen Mohamed Sherif ile ilgilendiği öne sürülüyor.
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