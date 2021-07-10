10 Temmuz 2021, Cumartesi
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Mostafa Mohamed'in hemşehrisi geliyor! G.Saray Mohamed Sherif'in peşinde
Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi... Geçtiğimiz sezon devre arasında Zamalek'ten transfer ettiği Mostafa Mohamed'ten çok iyi verim alan Galatasaray'ın Mısır futboluna ilgisi sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın El Ahly formasını giyen Mohamed Sherif ile ilgilendiği öne sürülüyor.