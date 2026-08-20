Kuytul soruşturmasında para trafiği mercek altında: 5 şirkete kayyum

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Alparslan Kuytul ve yapılanmasına yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adana merkezli operasyonda 49 adreste arama yapılırken, Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, zorla senet imzalatma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi iddialar araştırılırken, bağlantılı olduğu belirtilen 5 şirkete kayyum atandı.