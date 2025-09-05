05 Eylül 2025, Cuma

Montella: "Polemikler bizi hırslandırıyor, takımımız bir aile gibi"
Montella: Polemikler bizi hırslandırıyor, takımımız bir aile gibi

Montella: “Polemikler bizi hırslandırıyor, takımımız bir aile gibi”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2025 01:50
A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan’ı 3-2 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Montella, maçta kırmızı kart gören Barış hakkında suçlama olmadığını belirterek, takımın 10 kişi kaldığı son 30 dakikada gösterdiği mücadeleyi övdü. İlk maçların her zaman zor geçtiğine dikkat çeken İtalyan teknik adam, takımın adım adım ilerlediğini ve rakiplerin güçlü yönlerini iyi analiz ettiklerini söyledi. Takım içinde güçlü bir aile ortamı bulunduğunu ve çıkan polemiklerin oyuncuları daha çok motive ettiğini ifade etti. Montella, kampın kısa olmasının üzüntü verdiğini ama futbolcuların keyifli anlarının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Konya’da İspanya ile oynanacak maça da değinen teknik direktör, ellerindeki silahlarla rakibe zorluk yaşatabileceklerini vurguladı. Son Avrupa şampiyonuna karşı sahada olacaklarını belirten Montella, her takımın kusurlarını değerlendirip en iyi sonucu almaya çalışacaklarını söyledi. Takımın fedakârlık ve birlik ruhuyla oynadığını söyleyen Montella, oyuncuları galibiyet için kutladı. Ayrıca, mücadeledeki disiplin ve dayanışmanın, takımın performansını artırdığına dikkat çekti. Bu galibiyetin motivasyonlarını yükselttiğini ifade eden Montella, önlerindeki maçlara odaklandıklarını sözlerine ekledi.
