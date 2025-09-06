06 Eylül 2025, Cumartesi

Montella: İspanya karşısında hırsımızla sahaya çıkacağız

Giriş: 06.09.2025 16:06
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın Konya’da İspanya ile karşılaşacaklarını açıkladı. Montella, “Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Avrupa’nın son şampiyonuna karşı mücadele vereceğiz ve bu bizi hırslandırıyor” dedi. Gürcistan karşısında sergiledikleri oyunu sürdürmek istediklerini belirten Montella, topa sahip olduklarında oyunlarını daha akışkan hale getirmeleri gerektiğini vurguladı. İspanya’nın genç yıldızı Lamine Yamal’ı överek, “Ancak İspanya sadece Yamal’dan oluşmuyor” ifadelerini kullandı. Montella, maçlarda inanç ve hırsın sahaya yansıtılacağını söyledi. Teknik adam, Türkiye vatandaşı olma sorusuna ise “Benim için gurur meselesi olur” cevabını verdi. Takımın tüm silahlara sahip olduğunu belirten Montella, sahaya her zaman kazanmak için çıkacaklarını ifade etti.
