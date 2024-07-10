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Milyonda bir ihtimal: İspanya’nın yıldızı Lamine Yamal’ı Messi yıkamış!

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 10.07.2024 09:58
İspanya-Fransa yarı finalinde 21. dakikada gol atan ve EURO 2024'te en genç futbolcusu olan Lamine Yamal'ın hikayesi 2007'ye dayanıyor. O zamanlar daha 20 yaşında olan Messi, dünkü maçta gol atan Lamine Yamal'ı yıkarken görüntülüyor...

UNICEF tarafından düzenlenen futbolcuların bebekleri yıkadığı bir yardım etkinliğinde çekiliyor bu fotoğraf. Ne tesadüf ki Messi de 5 aylık olan Lamine Yamal ile eşleşiyor.

Aradan geçen 14 yılın sonunda fotoğraflar unutulsa da çeken fotoğrafçı Joan Montfort, sosyal medya hesabından paylaşınca tesadüf ortaya çıkıyor.

16 yaşındaki Lamine Yamal, şimdilerde bir zamanlar Messi gibi Barcelona'da top koşturuyor.

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