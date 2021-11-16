Milli takım gruptan nasıl çıkar? İşte Türkiye'nin ihtimalleri

A Haber "Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider?" sorusunu cevapladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0'la geçti. Hollanda'nın da Karadağ ile 2-2 berabere kalması Türkiye'yi avantajlı duruma getirdi. 2022 Dünya Kupası G Grubu'nda Türkiye son maçını Karadağ ile oynayacak. Hollanda ise gruptan çıkma ihtimali olan Norveç ile. Peki Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte milyonların merak ettiği ihtimaller...