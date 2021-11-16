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Milli takım gruptan nasıl çıkar? İşte Türkiye'nin ihtimalleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.11.2021 16:53
A Haber "Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider?" sorusunu cevapladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0'la geçti. Hollanda'nın da Karadağ ile 2-2 berabere kalması Türkiye'yi avantajlı duruma getirdi. 2022 Dünya Kupası G Grubu'nda Türkiye son maçını Karadağ ile oynayacak. Hollanda ise gruptan çıkma ihtimali olan Norveç ile. Peki Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte milyonların merak ettiği ihtimaller...
Milli takım gruptan nasıl çıkar?
Milli takım gruptan nasıl çıkar?
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