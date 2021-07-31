31 Temmuz 2021, Cumartesi
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Milli okçu Mete Gazoz Olimpiyat şampiyonu! Altın madalya kazandı tarihe geçti
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen milli okçu Mete Gazoz, altın madalya kazandı. Mete Gazoz'un tarihi başarısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Gazoz'u tebrik etti. Gelişmeleri A Spor Dış Haberler Editörü Emre Berkmen canlı yayında aktardı.