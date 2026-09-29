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Altında 8 bin lira ihtimali: Mustafa Aşkın yıl sonu senaryosunu açıkladı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Altında 8 bin lira ihtimali: Mustafa Aşkın yıl sonu senaryosunu açıkladı

Küresel piyasalarda petrol fiyatları ve merkez bankalarının faiz politikaları altın ve Borsa İstanbul'un seyrinde belirleyici oluyor. Stratejist Mustafa Aşkın, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede ons altında 4.850-4.900 dolar, gram altında ise dolar kurunun fazla değişmemesi halinde yıl sonunda 8 bin lira seviyesinin görülebileceğini söyledi. Aşkın, Borsa İstanbul için de 12.200 puanın kritik destek olduğunu belirterek 12.700-13.000 bandına toparlanma ihtimaline dikkat çekti.

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