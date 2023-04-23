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MHK'dan flaş karar: Bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmeyecek

AA
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Giriş: 23.04.2023 12:26
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alındığını duyurdu.
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