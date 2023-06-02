Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan Galatasaray taraftarını üzücü açıklama! Yıldız isim veda mı ediyor?

Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyon olmasında büyük bir payı olan ve sarı kırmızılı taraftarların adeta sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan yıldız oyuncunun geleceğine yönelik bir paylaşım geldi. Nara yaptığı paylaşımda "Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız" ifadelerine yer verdi.