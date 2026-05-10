Dünyayı titreten füzeler “SAHA” da! “Patriot’u aşan vuruş gücü!”

SAHA 2026’da sergilenen yerli ve milli mühimmat sistemleri, dünya savunma basınında “oyun değiştirici” olarak yorumlandı. A Haber’de konuşan Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, Türkiye’nin artık hava savunma hatlarını aşabilecek kritik kapasiteye ulaştığını söyledi. SOM ve KUZGUN gibi yeni nesil mühimmatların, Patriot menziline girmeden hedefi vurabildiğini belirten Fazla, elektronik harbe dayanıklı sistemlerin modern savaşın kaderini değiştirdiğini vurguladı. Yerli savunma sanayiinin düşük maliyetle yüksek etki üreten teknolojileri, SAHA 2026’nın en dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.