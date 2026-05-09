Cimbom'un şampiyonluk gecesinde Türkiye tek yürek oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Son düdüğün ardından İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında binlerce taraftar sokaklara akın etti, meydanlar sarı-kırmızı renklere büründü. Taksim’de metrelerce uzayan kortejler oluşurken, Ankara, Denizli ve Adana’dan da dikkat çeken kutlama görüntüleri geldi. Meşalelerin yandığı, marşların gece boyunca yankılandığı şampiyonluk kutlamaları ahaber.com.tr ekranlarına anbean yansıdı.