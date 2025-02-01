Mauro Icardi İstanbul’a geldi!

UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham karşılaşmasında çapraz bağları koparak sezonu kapatan Arjantinli futbolcu, ülkesinde geçirdiği başarılı ameliyatın ardından tedavisinin kalan sürecini Türkiye’de devam ettirmek üzere İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı’nda görüntülenen Icardi’ye, sevgilisi China Suarez de eşlik etti. Yıldız futbolcunun dönüşü, Galatasaray camiasında büyük yankı uyandırırken, sarı-kırmızılı taraftarlar Icardi’nin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umut ediyor. Kulüp doktoru Yener İnce, Arjantinli golcünün tedavi sürecine dair açıklamalarda bulunarak sahalara dönüşünün 8-9 ay sürebileceğini belirtti. Bu süreçte bireysel çalışmalarını İstanbul’da sürdürecek olan Icardi, yeni sezona güçlü bir dönüş yapmayı hedefliyor. Taraftarlar, sosyal medyada yıldız oyuncuya destek mesajları yağdırırken, Galatasaray yönetimi de Icardi'nin en iyi şekilde tedavi sürecini tamamlaması için tüm imkanları seferber etti. Arjantinli futbolcunun dönüşü, takım içinde de moral kaynağı oldu.

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