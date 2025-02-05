05 Şubat 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Spor Videoları Mario Lemina, İstanbul'a geldi!
Mario Lemina, İstanbul’a geldi!

Mario Lemina, İstanbul'a geldi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.02.2025 22:15
Galatasaray'ın görüşmelere başladığını açıkladığı Gabonlu futbolcu Mario Lemina, İstanbul'a geldi. Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray, bu kapsamında orta saha bölgesine eski futbolcusunu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen Gabonlu futbolcu Mario Lemina ile anlaşma sağladı ve 31 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a getirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mario Lemina, İstanbul’a geldi!
Mario Lemina, İstanbul’a geldi!
Mario Lemina, İstanbul'a geldi!
Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda maçına hazırlanıyor!
Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda maçına hazırlanıyor!
TFF, Süper Lig’de 22. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı!
TFF, Süper Lig'de 22. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı!
Eşiyle birlikte futbol maçı yönetti
Eşiyle birlikte futbol maçı yönetti
Hakem yönetiminden yüzde 100 keyif aldım
"Hakem yönetiminden yüzde 100 keyif aldım"
’’Maçın başından sonuna kadar üstün olan taraf bizdik’’
''Maçın başından sonuna kadar üstün olan taraf bizdik''
Galatasaray için İstanbul’da! Böyle 3’lü çektirdi
Galatasaray için İstanbul’da! Böyle 3’lü çektirdi
Galatasaray Morata’yı açıkladı
Galatasaray Morata'yı açıkladı
Alperen Şengün’ün ailesinde All-Star mutluluğu
Alperen Şengün'ün ailesinde "All-Star mutluluğu"
Mauro Icardi İstanbul’a geldi!
Mauro Icardi İstanbul’a geldi!
Alpi artık All-Star!
Alpi artık All-Star!
Avrupa’da Türk gecesi!
Avrupa’da Türk gecesi!
Daha Fazla Video Göster