Galatasaray'ın görüşmelere başladığını açıkladığı Gabonlu futbolcu Mario Lemina, İstanbul'a geldi. Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray, bu kapsamında orta saha bölgesine eski futbolcusunu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen Gabonlu futbolcu Mario Lemina ile anlaşma sağladı ve 31 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

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