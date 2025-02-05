05 Şubat 2025, Çarşamba
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Mario Lemina, İstanbul'a geldi!
Galatasaray'ın görüşmelere başladığını açıkladığı Gabonlu futbolcu Mario Lemina, İstanbul'a geldi. Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray, bu kapsamında orta saha bölgesine eski futbolcusunu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen Gabonlu futbolcu Mario Lemina ile anlaşma sağladı ve 31 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a getirdi.