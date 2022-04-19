19 Nisan 2022, Salı
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Mahkemeden Galatasaray kongresine tedbir kararı! Seçim olacak mı?
Mahkemeden Galatasaray kongresine tedbir kararı! Mevcut itibariyle 30 Nisan'da seçim yapılamayacak. Seçim için başkan Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor.