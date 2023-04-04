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Livakovic Galatasaray'ın gündeminde! Sarı kırmızılıların hedefi yaz transfer dönemi

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Giriş: 04.04.2023 09:32
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile farkı açan Galatasaray önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Sarı kırmızılılar Hırvatistan ile Dünya Kupası'nda adından söz ettiren Dominik Livakovic'i gündemine aldı. Hırvat gazeteci Robert Sola Livakovic'in transferi konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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