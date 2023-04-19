Lider Galatasaray doludizgin! Alanyaspor 1-4 Galatasaray

Alanyaspor ile Galatasaray Süper Lig 30. hafta maçında karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar tam 4 gol bulduğu karşılaşmada rakibini 4-1 gibi rahat bir skorla geçerek maç fazlasıyla ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 9'a yükseltti. İşte detaylar..