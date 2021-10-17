Levent Tüzemen'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı yorumu! "Fenerbahçe fiziksel olarak..."

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. A Spor'da zorlu maçı ve sonucu değerlendiren spor yazarı Levent Tüzemen, "11 kişi kalmış bir görüntüsü yoktu Fenerbahçe'nin. Nwakaeme'nin sakat sakat oynaması Trabzon'u da on kişi bırakmış oldu. Fenerbahçe fiziksel olarak kötü değildi. Kim Min-jae, gereksiz bir faul yaptı. " dedi.

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