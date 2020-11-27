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Kovid-19 tedavisi gören Yılmaz Vural'ın sağlık durumu nasıl? A Spor muhabiri canlı yayında anlattı

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Giriş: 27.11.2020 15:00
Güncelleme:27.11.2020 15:02
Süper Lig ve 1. Lig'de birçok ekibi çalıştıran teknik direktör Yılmaz Vural ikinci kez koronavirüse yakalandı. Vural'ın daha önce Akhisarspor'u çalıştırırken virüse yakalandığı ve kısa süren tedavi sürecinin ardından testinin negatife dönemsiyle sağlığına kavuşmuştu. Vural, pazartesi günü yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Yılmaz Vural'ın tedavisinin entübe olarak yoğun bakımda sürdüğünü aktardı.

Futbol dünyasının renkli simalarından Yılmaz Vural'ın yeniden koronavirüse yakalandığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Özel bir hastanede 2 gündür yoğun bakıma alındığı ve entübe edildiği bilgisine ulaşılırken, 67 yaşındaki futbol adamı daha önce de Akhisarspor'u çalıştırırken koronavirüse yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu.

Doktorların yakından ilgilendiği Vural'ın durumu ile ilgili açıklama yapılıp yapılmayacağı merak edilirken ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.

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