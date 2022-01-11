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Konyasporlu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Ahmet Çalık trafik kazası olay yerinden canlı yayın izle

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Giriş: 11.01.2022 11:44
Güncelleme:11.01.2022 11:46
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık (28), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu olay yerinden canlı yayında detayları aktardı.
Ahmet Çalık trafik kazası olay yerinden canlı yayın
Ahmet Çalık trafik kazası olay yerinden canlı yayın
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