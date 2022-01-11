11 Ocak 2022, Salı
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Konyasporlu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Ahmet Çalık trafik kazası olay yerinden canlı yayın izle
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık (28), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu olay yerinden canlı yayında detayları aktardı.