Konyaspor Fenerbahçe maçı CANLI anlatım video İZLE

Süper Lig'in 26. Hafta karşılaşmasında Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Yeni teknik direktörleri Bülent Korkmaz ile çıktığı 4 maçta 1 mağlubiyet 3 beraberlik alan ev sahibi ekip, ilk galibiyetini almak istiyor. Sarı lacivertliler ise ligdeki kötü gidişe son vermek için Konya deplasmanından galip dönmek istiyor. Saat 20'de oynanacak mücadele beIN Sports ekranında şifreli yayınlanacak. Taraftarlar Konyaspor Fenerbahçe maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamızdaki canlı anlatım ekranından anbean izleyebilirler. Dünyada hızla yayılan ve şu anda kadar 124 ülkede görülen yeni tip koronavirüs (corona virüs) küresel salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Süper Lig'in 26. Hafta karşılaşmasında Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Yeni teknik direktörleri Bülent Korkmaz ile çıktığı 4 maçta 1 mağlubiyet 3 beraberlik alan ev sahibi ekip, ilk galibiyetini almak istiyor. Sarı lacivertliler ise ligdeki kötü gidişe son vermek için Konya deplasmanından galip dönmek istiyor. Saat 20'de oynanacak mücadele beIN Sports ekranında şifreli yayınlanacak.

Taraftarlar Konyaspor Fenerbahçe maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamızdaki canlı anlatım ekranından anbean izleyebilirler. Dünyada hızla yayılan ve şu anda kadar 124 ülkede görülen yeni tip koronavirüs (corona virüs) küresel salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.

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