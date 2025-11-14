14 Kasım 2025, Cuma

Kırşehir FK Başkanı Torun: Bahis ihlali ile şike ayrı değerlendirilmelidir

Kırşehir FK Başkanı Torun: “Bahis ihlali ile şike ayrı değerlendirilmelidir”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.11.2025 16:46
TFF’nin bahis soruşturması kapsamında 13 oyuncusu PFDK’ya sevk edilen Kırşehir FK’da Başkan Çağatay Han Torun, futbolcuların geçmişte bahis oynadıklarının tespit edildiğini ancak kendi takımlarına karşı bahis ya da şike delili bulunmadığını vurguladı. Torun, “Bahis ihlali ile şike süreci karıştırılmamalı, adil ve şeffaf bir süreç işletilmelidir” dedi.
