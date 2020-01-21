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21.01.2020
Kırklarelispor 0-0 Başakşehir | Maç özeti izle - Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, 1-1'in rövanşında TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor ile golsüz berabere kalarak, Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda etti. Kupanın sürpriz ekibi Kırklarelispor zorlu rakibini saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı. Maçın özetini ahaber.com.tr/spor sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.
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