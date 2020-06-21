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Kasımpaşa Fenerbahçe CANLI anlatım video izle | Maç beIN SPORTS ekranından yayınlanıyor
Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Kasımpaşa evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Hafta içinde oynan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Trabzonspor'a 3-1 yenilere final çıkamayan Fenerbahçe rakibini yenip moral bulmak istiyor. Saat 18.30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS ekranında canlı yayınlanacak. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği maçı taraftarlar ahaber.com.tr CANLI skor sayfamız üzerinden müsabakanın canlı anlatımını ve animasyon yayınını anbean takip edip izleyebilirler.
Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Kasımpaşa evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Hafta içinde oynan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Trabzonspor'a 3-1 yenilere final çıkamayan Fenerbahçe rakibini yenip moral bulmak istiyor.
Saat 18.30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS ekranında canlı yayınlanacak. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği maçı taraftarlar ahaber.com.tr CANLI skor sayfamız üzerinden müsabakanın canlı anlatımını ve animasyon yayınını anbean takip edip izleyebilirler.