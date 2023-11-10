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Kara Kartal evinde dağıldı! Beşiktaş 1-2 Bodo Glimt

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Giriş: 10.11.2023 09:03
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş 4.hafta maçında Norveç ekibi Bodo Glimt'i ağırladı. Siyah beyazlılar karşılaşmayı evinde 2-1 kaybederken Beşiktaş taraftarı maç boyunca oyuncularını ve Burak Yılmaz'ı protesto etti.
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