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Kanarya zirve yarışında yara aldı!

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Giriş: 12.02.2024 09:49
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u ağırladı. Kanarya zirve yarışında Alanyaspor karşısında puan kaybı yaşayarak, rakibi Galatasaray'ın gerisinde kaldı. Sarı-lacivertli ekip sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
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