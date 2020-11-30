Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, ‘3 çember 2 labut’ aletinde Avrupa şampiyonu oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kutladı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar'dan oluşan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda '3 çember 2 labut' aletinde şampiyonluğu elde etti.

Türkiye bu kategoride ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımımızı gönülden kutluyorum. Teknik ekip başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başarıları daim olsun." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda '3 çember 2 labut' aletinde Avrupa Şampiyonu olan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda 3 çember 2 labut aletinde bir ilki başararak Avrupa Şampiyonu olan ve tarihi başarılarıyla bizleri sevindiren Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımımızı kutluyorum. Bizler için gurur vesilesi olan Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar'dan oluşan milli sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum. Milli sporcularımızın elde ettiği madalyalarda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Avrupa Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."