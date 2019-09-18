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18.09.2019

Jamaika'da korkutan olay! Futbol sahasına yıldırım düştü

Jamaika'da Kingston kentinde okullar arası futbol turnuvasında sahaya yıldırım düştü. Yıldırım düşen sahadaki çocuklar yere yığıldı. Oyunun durmasıyla yetkililer sahaya girerek çocukları hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan çocuklar tedavinin ardından taburcu edildi

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