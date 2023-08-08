08 Ağustos 2023, Salı
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İşte Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri! Okan Buruk'tan sürpriz gelebilir...
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya deplasmanda konuk olacak. Sarı kırmızılılar İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor peşinde. İşte maçın muhtemel 11'leri...