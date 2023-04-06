06 Nisan 2023, Perşembe
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İşte Jorge Jesus'un yerine geçecek sürpriz isim! Teklif belli oldu! Kayserispor maçı sonrası...
Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un henüz derbi galibiyeti alamaması ve Kadıköy'de Beşiktaş'a farklı mağlup olması sonrasında yeni teknik direktör arayışları başladı. Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar...