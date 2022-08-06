06 Ağustos 2022, Cumartesi
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İstanbulspor'un kadro değeri ne kadar? En değerli oyuncusu kim? Trabzonspor maçı...
Süper Lig'in açılış maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan ligin yeni ekiplerinden İstanbulspor mütevazı kadrosuyla dikkat çekiyor. Transfer sezonunun sessiz geçiren İstanbul ekibinin en değerli oyuncusu 1.2 milyon euroluk değeriyle İbrahim Yılmaz olurken, takımın kadro değeri görenleri şaşırttı. İşte İstanbulspor'un kadro değeri...