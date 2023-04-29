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İstanbul'da feci kaza! Anadolu Efesli Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine tır dorsesi devrildi

DHA
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Giriş: 29.04.2023 15:10
İstanbul Bakırköy'de bir tırın dorsesi üst geçide çarptıktan sonra Anadolu Efes'te basketbol oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine devrildi. Kazada Anadolu Efesli oyuncu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Dunston'ın durumuyla ilgili Anadolu Efes'ten açıklama geldi.
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