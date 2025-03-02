İrfan Can’dan Ali’ye büyük sürpriz! Forma yollayacaktı kendisi geldi

Minik Ali, koyu bir Fenerbahçe taraftarı… Sarı-lacivert renklere olan sevgisi bir yana, takımın başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat’a ise apayrı bir hayranlık duyuyor. Annesi, Ali’nin bir videosunu sosyal medyada paylaştı. Bu video, genç file bekçisinin de dikkatini çekti ve Ali’ye forma sözü verdi. Bu söz bile Ali’yi fazlasıyla mutlu etmişken, onu hayallerinin ötesinde bir sürpriz bekliyordu.

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