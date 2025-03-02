02 Mart 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Spor Videoları İrfan Can'dan Ali'ye büyük sürpriz! Forma yollayacaktı kendisi geldi
İrfan Can’dan Ali’ye büyük sürpriz! Forma yollayacaktı kendisi geldi

İrfan Can'dan Ali'ye büyük sürpriz! Forma yollayacaktı kendisi geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.03.2025 01:21
Minik Ali, koyu bir Fenerbahçe taraftarı… Sarı-lacivert renklere olan sevgisi bir yana, takımın başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat’a ise apayrı bir hayranlık duyuyor. Annesi, Ali’nin bir videosunu sosyal medyada paylaştı. Bu video, genç file bekçisinin de dikkatini çekti ve Ali’ye forma sözü verdi. Bu söz bile Ali’yi fazlasıyla mutlu etmişken, onu hayallerinin ötesinde bir sürpriz bekliyordu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İrfan Can’dan Ali’ye büyük sürpriz! Forma yollayacaktı kendisi geldi
İrfan Can’dan Ali’ye büyük sürpriz!
İrfan Can'dan Ali'ye büyük sürpriz!
ZTK’da çeyrek final heyecanı
ZTK'da çeyrek final heyecanı
Derbide gol sesi çıkmadı
Derbide gol sesi çıkmadı
İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel 11’leri…
İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel 11’leri…
Süper Lig’in zirvesinde büyük düello
Süper Lig’in zirvesinde büyük düello
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde geri sayım
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde geri sayım
Temsilcilerimiz Avrupa sahnesinde!
Temsilcilerimiz Avrupa sahnesinde!
Galatasaray-AZ Alkmaar maçı oynanacak mı?
Galatasaray-AZ Alkmaar maçı oynanacak mı?
Derbinin hakemi belli oldu
Derbinin hakemi belli oldu
Derbinin hakemi kim olacak?
Derbinin hakemi kim olacak?
Süper Lig’de zirve heyecanı!
Süper Lig’de zirve heyecanı!
Alperen ilk kez NBA All-Star parkesinde
Alperen ilk kez NBA All-Star parkesinde
Daha Fazla Video Göster