04 Temmuz 2024, Perşembe
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İrfan Can Eğribayat'ın acı günü! Babasının cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu!
Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın acı günü. Genç kalecinin kanserden hayatını kaybeden babası Ökkeş Eğribayat (53) için Adana Çukurova'da cenaze töreni düzenlendi. İrfan Can, babasının cenazesinde gözyaşlarını tutamadı. Tören sonrası Ökkeş Eğribayat Kabasakal Mezarlığı'nda defnedildi.