13 Eylül 2025, Cumartesi

Hidayet Türkoğlu: Bu çocuklar her şeyi hak ediyorlar

Hidayet Türkoğlu: "Bu çocuklar her şeyi hak ediyorlar"

Giriş: 13.09.2025 01:09
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Basketbol Takımı, ezeli rakibi Yunanistan’ı 94-68’lik tarihi skorla sahadan sildi. Riga’da kırmızı-beyaz coşku tribünleri inletirken, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu “Bu çocuklar her şeyi hak ediyor” dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise “Ben inanıyorum, pazar günü şampiyon olacaklar” sözleriyle kupaya olan inancı perçinledi. Ay-yıldızlılar artık kupanın ucunda!
