Hidayet Türkoğlu: "Bu çocuklar her şeyi hak ediyorlar"

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Basketbol Takımı, ezeli rakibi Yunanistan’ı 94-68’lik tarihi skorla sahadan sildi. Riga’da kırmızı-beyaz coşku tribünleri inletirken, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu “Bu çocuklar her şeyi hak ediyor” dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise “Ben inanıyorum, pazar günü şampiyon olacaklar” sözleriyle kupaya olan inancı perçinledi. Ay-yıldızlılar artık kupanın ucunda!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN