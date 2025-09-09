Hidayet Türkoğlu A Haber’e özel açıklamalarda bulundu: "12 Dev Adam kendi hikayesini yazıyor!"

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket çeyrek finalinde Polonya’yı 91-77 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Haber’e yaptığı özel açıklamada, “Maçın inişli çıkışlı dakikalarında oyuncularımız sakinliklerini korudu. 12 Dev Adam şu an güzel bir hikaye yaratıyorlar. İnşallah devamı gelir” dedi. Türkoğlu, sporcuların saha içindeki birlikteliği ve pozitif enerjisinin galibiyeti getirdiğini vurguladı.

