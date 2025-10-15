15 Ekim 2025, Çarşamba

Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'na katılmak için önemli adımlar attık

Hakan Çalhanoğlu: "Dünya Kupası’na katılmak için önemli adımlar attık"

Giriş: 15.10.2025 09:12
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli’de karşılaştığı Gürcistan’ı 4-1 mağlup etti. Maçın ardından millilerde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kaptan Hakan Çalhanoğlu, "Çok güzel atmosfer vardı. Başkanımıza, hocama ve tüm ekibe teşekkür ederim. Benim için çok değerliler. 101. maçımı oynadım. İnşallah daha niceleri olur. Takımız olarak güzel bir adım attık. Çok mutluyuz. Önemli bir galibiyet aldık. Diğer kampa hazırlanacağız. Diğer kamp bizim için çok önemli. İki maçta iyi skorlar aldık, 10 gol attık. Averaj için çok önemli bir skor aldık. İnşallah diğer kampta da böyle olur" diye konuştu.
