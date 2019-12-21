Göztepe Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Video

Süper Lig 16. haftasında Göztepe Galatasaray maçı canlı izle! Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, son haftalarda çıkış yakalamak isteyen Göztepe ile karşılaşacak. Bu akşam saat 20:00'de başlayacak ve hakem Serkan Tokat'ın düdük çalacağı karşılaşma nefes kesecek. Ev sahibi Göztepe ligde topladığı 20 puanla 11. sırada yer alıyor. Mutlak üç puan hedefleyen Galatasaray ise topladığı 24 puanla ligin altıncı sırasında bulunuyor. Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 28. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 14-8 üstünlüğü bulunuyor. Göztepe Galatasaray maçı canlı izleme yolları merak ediliyor. ahaber.com.tr sayfalarından Göztepe - Galatasaray maçı canlı anlatım izleme linkine ulaşabilirsiniz.

Göztepe Galatasaray maçı canlı izle! Süper Lig 16. hafta maçında Göztepe ile Galatasaray karşılaşacak. Heyecan dolu mücadele bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'ndaki mücadelede hakem Serkan Tokat düdük çalacak. Göztepe'de hedef bu maçı kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak. Galatasaray ise 3 puanı hanesine yazdırarak zirveye bir adım daha yaklaşma amacında. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın canlı anlatım izleme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, Göztepe Galatasaray maçı canlı anlatım izleme ekranı!

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM İZLE!

Galatasaray son 6 maçı kazandı

Galatasaray, Göztepe ile ligde yaptığı son 6 maçı da kazanan taraf oldu.

Rakibi karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kaybeden İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, İzmirli renktaşıyla daha sonra oynadığı 6 müsabakadan da üçer puanla ayrıldı.

Öte yandan Galatasaray, rakibiyle yaptığı son 12 maçın 11'inden galibiyetle ayrılmayı başardı.

İzmir'deki maçlar

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 28. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 14-8 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 5 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 38, Göztepe ise 22 gol attı.

Farklı skorlar

Taraflar arasında geride kalan 54 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.